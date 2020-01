Heb je geen idee wat te kijken op zaterdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Silent Witness

22.05 - 23.25 uur op BBC First

Een privévliegtuig stort neer in de bossen rondom Londen. Een van de passagiers is een voormalig Amerikaans ambassadeur, zo ontdekken Clarissa Mullery en haar team. Ondertussen onderzoekt Dr. Thomas Chamberlain vermoedelijke zelfdoding van een vooraanstaand zakenman, die verbonden lijkt aan de vliegtuigcrash. De teams gaan samen aan het werk.

Dit zijn de tien beste series die nu op Netflix staan.

Realityprogramma: Hot & Heavy

21.00 - 22.00 uur op TLC

Centraal staat het leven van drie stellen, van wie iemand met een strak lijf gaat trouwen met een zwaarlijvige partner. Wat zij samen beleven, zie je in Hot & Heavy.

Dramaserie: Vampieren in de nacht

19.55 - 20.30 uur op NPO3

De avond viel 111 jaar geleden in Europa, er kwam een boot aan met een stel vampieren aan boord. Het zijn de kinderen van vijf vampierenfamilies die met uitsterven bedreigd werden. Ze waren onderweg naar vampierenschool en precies vanaf dat moment volgen we hen in Vampieren in de nacht.

Dit zijn de tien beste series die nu op Videoland staan.

Concert: Noorderslag 2020 Live

23.00 - 00.10 uur op NPO3

Alles wat je de komende jaren op radio en tv gaat horen qua nieuwe muziek, is dit weekend in Groningen voor Noorderslag. Vanavond wordt de winnaar van de Popprijs 2019 (de opvolger van Ronnie Flex) bekendgemaakt.

Dit is er verder in januari te zien op televisie.

Dramaserie: Below the Surface

20.35 - 22.10 uur op Canvas

June Al Baqee (een rol van Yasmin Mahmoud) vocht in Syrië tégen IS. Wanneer ze terugkeert naar Denemarken, wordt ze gegijzeld door vier IS'ers. De Deense geheime dienst doet niets. Gelukkig voor June is er oud-collega Johannes Lassen (Philip Nørgaard) die op eigen initiatief achter haar aan gaat.

Dit zijn de tien beste horrorfilms die nu op Netflix staan.