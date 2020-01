Twan Huys zal namens BNNVARA tot het einde van het seizoen Buitenhof presenteren. Hij vervangt Hugo Logtenberg, die sinds vorige week een van de vaste presentatoren van de nieuwe talkshow Op1 is.

"Het is eervol toe te treden tot het presentatieteam van Buitenhof, de bakermat van de televisiejournalistiek", zegt Huys over zijn nieuwe presentatieklus. Hij zal afwisselend met Pieter Jan Hagens het programma presenteren.

Huys was medio december al te zien als presentator van het programma, maar toen ging het om een eenmalige vervanging.

De 55-jarige presentator is bekend van onder meer Nieuwsuur en College Tour, maar ging in september 2018 naar RTL toen Humberto Tan vertrok bij Late Night. Nadat ook Huys daar stopte, was hij onder meer aan tafel bij M te zien. Vorige maand interviewde hij in 2Doc schrijver Tim Krabbé over Ferdi E., de moordenaar van Gerrit Jan Heijn.