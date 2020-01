De dramaserie Dit zijn wij zal vanaf woensdag 29 januari te zien zijn op NPO3 in plaats van op NPO1. Volgens omroep KRO-NCRV is dit besluit genomen wegens tegenvallende kijkcijfers van de serie, die sinds 14 november wordt uitgezonden.

Een woordvoerder van de omroep laat na berichtgeving door het AD aan NU.nl weten dat er werd verwacht dat meer mensen zouden afstemmen op een dramaserie die primetime wordt uitgezonden. De meest recente aflevering van de serie werd bekeken door 460.000 mensen.

De omroep heeft besloten om Dit zijn wij naar NPO3 te verplaatsten en te kiezen voor een andere uitzenddag; woensdag in plaats van donderdag.

Dit zijn wij is een Nederlandse bewerking van de populaire Amerikaanse dramaserie This Is Us en draait om de belevenissen van verschillende generaties binnen een familie, gedurende verschillende decennia.

Onder anderen Fockeline Ouwerkerk en Kay Greidanus spelen rollen in de dramaserie.