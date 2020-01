Heb je geen idee wat te kijken op vrijdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Flikken Maastricht

20.35 - 21.30 uur op NPO1

Eva en Wolfs krijgen te maken met een ouderwetse politiezaak: een aanslag op twee bewoners van een drugspand. Het gekke is dat er niets buit wordt gemaakt. Het duo komt bij een makelaarskantoor terecht dat de woning verhuurt en andere bestemmingsplannen voor ogen heeft.

Misdaadserie: NCIS: Los Angeles

20.30 - 22.20 uur op Net5

Met gevaar voor eigen leven wist het NCIS-team de zoon van hun baas te redden in Mexico, maar op weg naar huis werd hun voertuig met een raket getroffen. Wie hebben de aanslag overleefd?

Reportageserie: Professors op Pad

19.55 - 20.35 uur op NPO2

Het Naardermeer is de laatste bestemming van Pieter van Vollenhoven en Joop Schaminée. Daar bekijken ze het broedgebied van zo'n 75 soorten vogels. Later zetten ze ook uilen terug in de natuur.

Film: Ghostbusters: Answer the Call

20.30 - 22.50 uur op SBS6

Gewapend met protonpakketten bereidt een groep van vier vrouwen zich voor op een epische strijd als meer dan duizend geesten naar Times Square in New York komen.

Film: Scouts Guide to the Zombie Apocalypse

20.30 - 22.15 uur op Spike

Drie scouts, en tevens vrienden voor het leven, bundelen hun krachten met een serveerster om 's werelds meest onwaarschijnlijke groep helden te worden. Wanneer hun rustige stad wordt geteisterd door een zombie-invasie, vechten ze samen.

