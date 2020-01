Eva Jinek heeft op woensdagavond haar laagste aantal kijkers bij RTL tot nu toe behaald. Naar haar talkshow Jinek keken 600.000 mensen, wat ruim 200.000 minder is dan de eerdere uitzendingen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Nadat Jinek op dinsdagavond juist boven haar concurrenten op de publieke omroep uitkwam met 836.000 kijkers, moest ze hen op woensdagavond ruim voorlaten.

Talkshow Op1 wist op NPO1 namelijk 857.000 kijkers te bereiken. Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel, het duo dat de show op woensdag presenteert, behaalden daarmee de zevende plek in de lijst met best bekeken programma's.

Waar Op1 de strijd in de eerste week van de 'talkshowoorlog' de meeste keren nipt won, deed Jinek met name op de vrijdagavonden, wanneer ze geprogrammeerd stond na The voice of Holland, goede zaken. Zo begon ze haar eerste uitzending met een persoonlijk record van 1,7 miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim twee miljoen kijkers wederom het best bekeken programma van de woensdag, gevolgd door De slimste mens (1,5 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1,4 miljoen). Ook De Wereld Draait Door, EenVandaag en het RTL Nieuws van 19.30 uur eindigden met meer dan een miljoen kijkers in de top tien.