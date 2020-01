Heidi Klum nam afscheid van Project Runway omdat de makers niet durfden te vernieuwen. Volgens de Duitse presentatrice viel het programma uit elkaar, schrijft The Hollywood Reporter.

"Onze verbeeldingskracht was groter dan wat we mochten doen", zei Klum tijdens de persdag van haar nieuwe modeprogramma Making the Cut, dat vanaf 27 maart in de Verenigde Staten wordt uitgezonden door Amazon.

In Making the Cut strijden twaalf ondernemers en ontwerpers tegen elkaar om het prijzengeld van 1 miljoen dollar (een kleine 900.000 euro) in ontvangst te mogen nemen. De jury bestaat uit onder anderen Naomi Campbell, Nicole Richie en Carine Roitfeld.

Klum maakte samen met haar copresentator Tim Gunn de overstap naar het streamingplatform. Volgens Gunn waren de makers van Project Runway bang om het format te veranderen, zelfs toen hij en Klum daarop aandrongen."Er was sprake van angst, maar niet bij ons. Wij waren heel creatief en vindingrijk bezig met de toekomst van het programma."

Volgens Klum is Making the Cut "veel beter" dan Project Runway, omdat de kijkers sommige outfits die in het programma getoond worden direct via Amazon kunnen aanschaffen.

Klum en Gunn presenteerden samen zestien seizoenen van het Project Runway en maakten in september 2018 bekend dat ze zouden stoppen. Of en wanneer Making the Cut in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekend.