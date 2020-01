Miljuschka Witzenhausen heeft de uitnodiging om deel te nemen aan Wie is de Mol? meerdere malen afgeslagen, omdat ze het tv-programma niet kende. Dat zegt de presentatrice in een interview in Grazia.

"Toen mijn vriend dat hoorde zei hij: 'Wat heb je nou gedaan?! Dat is mijn favoriete programma, dat mag je echt niet laten lopen!' Dus ik zei nog: 'O, sorry.' Maar aan de hand daarvan heb ik dit seizoen dus - gelukkig - wél ja gezegd."

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd afgelopen zaterdag door AVROTROS uitgezonden en Witzenhausen is nog in de race. Door de geheimhoudingsplicht mag ze echter aan niemand vertellen hoe ver ze in het programma is gekomen, behalve aan haar vriend.

"Dat was heel fijn, dat je het er thuis over kunt hebben. Tot op bepaalde hoogte dan, want je kunt je totaal niet voorstellen wat het programma met je doet als je er niet bij bent geweest, of als je niet zelf hebt meegedaan. Dus je kunt wel een vriend hebben die helemaal fan is van het programma, maar alles proberen uit te leggen is bijna onmogelijk."

'Ik heb hell of a year gehad'

In de zomer van 2019 gaf Witzenhausen aan het wat rustiger aan te doen. In gesprek met Grazia laat ze weten dat dit geen dekmantel was om de opnames voor Wie is de Mol? te kunnen voltooien.

"Toen waren de opnames ook al voorbij, dus dat stond daar helemaal los van. Ik heb gewoon a hell of a year gehad, omdat ik een huis heb gekocht dat we totaal aan het verbouwen zijn en dat is zó pittig geweest. We hebben een jaar lang geen 'thuis' gehad, alles wat mis kon gaan, ging mis. We zijn opgelicht door een aannemer, noem maar op. We hebben heel lang in hotels geslapen en bij vrienden thuis. Met het tempo waarin ik normaal werk, is dat vrij heftig."