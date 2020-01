Het televisieprogramma Wordt Vervolgd komt na ruim twintig jaar terug op televisie. Het programma over strips en tekenfilms was van 1983 tot 1998 te zien bij de AVRO en zal in de loop van 2020 te zien zijn bij Omroep MAX, vertelt de presentator van de oorspronkelijke reeks woensdag aan De Telegraaf.

"We starten in de loop van dit jaar met zes afleveringen die door Omroep MAX worden uitgezonden" aldus Han Peekel, die de eerste reeks van Wordt Vervolgd presenteerde en produceerde. "Als het aanslaat, komen er meer uitzendingen." Peekel zal als animatie de nieuwe reeks van het programma gaan presenteren.

"Het nieuwe Wordt Vervolgd wordt uitgezonden in de avonduren en is bedoeld voor een ouder publiek", vertelt de 72-jarige Peekel. "We mikken vooral op de generatie die met dit programma is opgegroeid." Bij de nieuwe reeks van het televisieprogramma zal de nadruk minder op strips en meer op tekenfilms en animaties liggen.

De eerste reeks van het televisieprogramma richtte zich vooral op de jeugd, die onder andere tekenfilmpersonages kon imiteren. Volgens Peekel had de Wordt Vervolgd-fanclub 150.000 kinderen die lid waren.