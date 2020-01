Married At First Sight, gepresenteerd door Carlo Boszhard, heeft voor het eerst dit seizoen de grens van een miljoen kijkers behaald. 1,04 miljoen kijkers stemden af op RTL 4 om te zien hoe mensen die elkaar nog niet kennen direct met elkaar trouwen, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Op dinsdagavond was de vierde aflevering van de realityserie te zien. RTL besloot dit seizoen twee afleveringen per week uit te zenden. Married At First Sight is zowel op maandagavond als dinsdagavond te zien.

In de 'talkshowoorlog' doet Jinek op dinsdagavond goede zaken. Met 836.000 haalt ze nagenoeg hetzelfde aantal kijkers als op maandagavond. Op1, dat op dinsdag wordt gepresenteerd door Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana, moet flink inleveren. Na de miljoen kijkers van maandag, bleven daar dinsdag nog 697.000 van over. Dit is het laagste aantal kijkers dat de talkshow van de NPO tot nu toe heeft behaald.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met bijna twee miljoen kijkers het best bekeken programma, gevolgd door De slimste mens (1,4 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1,3 miljoen). Ook De Wereld Draait Door, EenVandaag en het RTL Nieuws van 19.30 uur eindigden met meer dan een miljoen kijkers.