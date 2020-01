Wendy van Dijk gaat vanaf het voorjaar een andere koers varen met haar tijdschrift Wendy. Ze wil zich vooral focussen op online. Het blad stopt niet, maar gaat zich richten op het uitbrengen van specials, schrijft ze dinsdag op haar website WendyOnline.

Wendy verschijnt momenteel om de twee maanden, maar er worden vanaf het voorjaar enkel nog af en toe specials uitgegeven. "We willen ons meer focussen op onze dagelijkse content, omdat we zien dat de groei op online en sociale media groot is", aldus Van Dijk op haar website.

"We blijven ons richten op de zoektocht naar geluk en gezond leven. In de wereld van print zie je dat er ook daar in snel tempo veel aan het veranderen is en daarom willen we ons ook daar meer focussen op het bieden van een helpende hand."

In 2014 werd het blad voor het eerst uitgegeven. Via het tijdschrift, de site en sociale media deelt Van Dijk sinds die tijd positief nieuws, praktische adviezen en levensverhalen. Ook geeft de 48-jarige actrice en presentatrice een inkijkje in haar eigen drukke leven.