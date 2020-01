Heb je geen idee wat te kijken op woensdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Quiz: De Zwakste Schakel

21.25 - 22.20 uur op RTL 4

Bridget Maasland presenteert deze quiz waarin de kennis van kandidaten getest wordt. Eén voor één vallen ze af tot de sterkste schakel overblijft die met het prijzengeld naar huis gaat.

Naar deze tv-programma's kijken we het meeste uit.

Documentaireserie: De Villamoord

22.20 - 23.05 uur op NPO2

Een 63-jarige vrouw werd in 1998 thuis in haar villa in Arnhem doodgeschoten en haar waardevolle spullen werden door negen indringers meegenomen. Deze driedelige documentairereeks besteedt aandacht aan de zaak.

Dit zijn de tien beste series die nu op Netflix staan.

Telefilm: Hemelrijken

20.25 - 22.05 uur op NPO3

De Eindhovense wijk Hemelrijken wordt neergezet als een troosteloos oord waar men nauwelijks kan rondkomen. Pakjeskoerier Samantha vangt haar zus op nadat ze vrijkomt uit de gevangenis. Hun nieuwe start wordt bemoeilijkt door mensen in het criminele circuit die geld eisen.

Realityprogramma: Flipping Bangers

20.30 - 21.30 uur op Discovery

Monteurs Gus en Will zoeken een Audi TT om op te knappen. Uiteindelijk vinden ze er eentje in Milton Keynes. Het voertuig ziet er aan de buitenkant nog aardig uit, maar diep vanbinnen is de auto er minder goed aan toe.

Deze programma's zijn in januari te zien op televisie.

Film: The A-Team

20.30 - 22.50 uur op Veronica

In deze remake van de serie uit de jaren tachtig spelen Bradley Cooper en Liam Neeson soldaten die hun naam willen zuiveren nadat ze lijken op te draaien voor een misdaad die ze niet hebben begaan.

Dit zijn de tien beste films die nu op Netflix staan.