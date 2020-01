De video van Nikkie de Jager (NikkieTutorials) waarin ze vertelt dat ze als man is geboren, was trending in 21 landen. Dat meldt communicatiemanager van Google Nederland Rachid Finge dinsdagmiddag op Twitter.

De video met de titel I'm Coming Out is wereldwijd al meer dan zestien miljoen keer bekeken. Ook was de video trending in onder meer Nederland, België en Duitsland.

De Jager heeft veel fans in de VS, waar de video ook trending was. Ook in Australië, Canada, Costa Rica, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Estland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Guatemala, Honduras, Ierland, IJsland, Luxemburg, Mexico, Nicaragua, Panama en Puerto Rico zijn de beelden vaak bekeken.

In de video op haar YouTube-kanaal vertelt ze transgender te zijn en als man te zijn geboren. De make-upartiest voelde zich gedwongen het nieuws bekend te maken, omdat ze gechanteerd werd.