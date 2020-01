Maarten Steendam (links op de foto) en Wolter Klok (rechts) gaan per april het presentatieteam van Hart van Nederland versterken. De twee zijn hiermee de eerste mannelijke gezichten van het SBS-actualiteitenprogramma, dat sinds 1995 wordt uitgezonden.

Steendam is sinds 2013 presentator van Telegraaf TV en werkte daarvoor bij RTV Utrecht. "Hart van Nederland is altijd goed geweest in het nieuws dat mensen echt raakt. Niet de instituten of politici staan centraal, maar de Nederlanders. Dat past bij mij", zegt Steendam over zijn nieuwe klus.

"Ik kijk ernaar uit om items te maken over het nieuws dat Nederland bezighoudt en dit ook elke avond aan meer dan een miljoen mensen te presenteren."

Klok is momenteel werkzaam als presentator en redacteur bij RTV Drenthe. Als kind maakte hij al een website over Hart van Nederland en daarom werd er door Shownieuws al een reportage over hem gemaakt. "Dat ik vijftien jaar later als redacteur bij Hart van Nederland ga werken en het programma ook nog eens regelmatig mag presenteren is voor mij dus letterlijk een jongensdroom die uitkomt", zegt Klok.

Eerder werd al bekend dat NOS Jeugdjournaal-presentatrice Siham Raijoul een van de vaste gezichten wordt van het dagelijkse SBS-programma.

Van Vessem en Van Dijk moesten gedwongen vertrekken

Momenteel vinden er hervormingen plaats in het programma, dat sinds 1995 wordt uitgezonden. Eerder werd bekend dat presentatrices Gallyon van Vessem en Selma van Dijk (beiden vijftig) gedwongen moesten vertrekken, waarop veel commotie ontstond.

Hun vertrek werd onderwerp van discussie nadat Talpa-eigenaar John de Mol het woord 'houdbaarheidsdatum' gebruikte in gesprek over Van Vessems vertrek in De Wereld Draait Door.