YouTuber Nikkie de Jager, bekend als NikkieTutorials, heeft in een video op haar YouTubekanaal verteld dat ze transgender is en werd geboren als man. De beautyvlogster voelde zich gedwongen het nieuws bekend te maken omdat ze ermee gechanteerd werd.

De beautyvlogster vertelt in de video dat de kans om het nieuws op een door haarzelf gekozen moment te brengen haar is ontnomen. " Ik wilde het op mijn voorwaarden doen", bekent ze. "Maar ik ben gechanteerd door mensen die mijn verhaal wilden lekken naar de pers. In het begin was dat beangstigend. We leven in een wereld waar haat bestaat. Het is smerig. En ik weet dat de chanteurs kijken."

"Ik ben niet bang. Naar de mensen die me hebben gechanteerd: deze middelvinger is voor jullie. Geniet er maar van."

'Ik voelde me nooit fijn bij labels'

"De aarde is vol labels. Ik voelde me daar nooit fijn bij", gaat de YouTube-ster verder in de video. "Ik wil mezelf zijn, zonder labels, zonder beperkingen. Ik wil het jaar beginnen met eindelijk de waarheid vertellen. Dus hier komt het: Ik ben transgender. Ik ben geboren in het verkeerde lichaam."

"Het voelt goed om dit eindelijk te doen", gaat NikkieTutorials verder. "Ik wilde dit al zo lang met jullie delen. De tijd is gekomen om echt vrij te zijn."

De YouTuber heeft sinds haar veertiende hormoonbehandelingen ondergaan om de transformatie naar vrouw te maken en kreeg groeistoppers. "Nu voel ik me vrij genoeg om mijn reis te delen. Ik ben Nikkie Tutorials. Ik ben Nikki. Als jullie er een labeltje op willen plakken, dan ben ik transgender. Maar aan het einde van de dag ben ik mezelf."

De YouTube-persoonlijkheid vertelt dat ze het moeilijk vond om als meisje te leven terwijl ze zich geen meisje voelde. Ze hoopt met haar bekentenis anderen te inspireren om zichzelf te respecteren voor wie ze zijn.