Martin Elferink, de echtgenoot van André van Duin, is maandagochtend op 55-jarige leeftijd overleden. Een woordvoerder van de 72-jarige komiek en presentator heeft dit bevestigd aan NU.nl. Elferink leed aan kanker.

Van Duin wil graag rust om het verlies van zijn echtgenoot te verwerken, laat de woordvoerder weten. De twee ontmoetten elkaar in 2003 en waren sinds 2006 getrouwd.

Bij Elferink werd in augustus botkanker geconstateerd. Destijds verklaarde Van Duin dat de behandeling goed ging en dat ze daarom "zeer hoopvol" waren.

"De strijd tegen de vreselijke ziekte kanker heeft Martin verloren, maar onze liefde voor elkaar is onoverwinnelijk", vertelt Van Duin maandag in een korte reactie aan RTL Boulevard. Hij zegt ook dat zijn echtgenoot "na een kort en slopend ziekbed" is overleden.