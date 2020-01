Heb je geen idee wat te kijken op maandag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Uitstel van Executie

21.25 - 22.20 uur op RTL 4

Martijn Krabbé gaat al twaalf jaar lang bij mensen op bezoek die hun huis uitgezet dreigen te worden. Ook nu weer gaat hij de deuren langs met een makelaar, een bouwadviseur en een professionele budgetcoach.

Populairwetenschappelijk programma: Proefkonijnen

20.25 - 21.20 uur op NPO3

Jurre Geluk en Kaj van der Ree zijn de nieuwe proefkonijnen die hun lichaam beschikbaar stellen aan de wetenschap. Kun je nog functioneren als de wereld letterlijk op zijn kop staat? Kun je aangereden dieren eten in het kader van duurzaamheid? Geluk en Van der Ree gaan op zoek naar het antwoord.

Onderzoeksprogramma: The UnXplained with William Shatner

20.30 - 21.25 uur op History

Hij won een Golden Globe voor zijn rol in Star Trek en een Emmy voor die in Boston Legal. Nu presenteert William Shatner onheilspellende onderwerpen die de mensheid al eeuwen verbijsteren. Van een vervloekte witte stad in Honduras tot buitenaardse wezens.

Film: Insurgent

20.30 - 22.45 uur op Net5

Tris (Shailene Woodley) zoekt bondgenoten en antwoorden in wat is overgebleven van het futuristische Chicago. Tris en Four (Miles Teller) zijn voortvluchtigen en worden achternagezeten.

143 Bekijk de trailer van Insurgent

Film: Scarface

20.30 - 00.00 uur op Veronica

In 1980 probeert Tony Montana samen met zijn vriend Manny Ray van Cuba naar de Verenigde Staten te emigreren. Ze komen het land echter niet zomaar binnen en eindigen in de gevangenis.

Trailer - Scarface

