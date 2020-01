Annabelle Zandbergen wordt de nieuwe presentatrice van het NOS Jeugdjournaal. Zandbergen is momenteel al te zien als verslaggever in het programma.

De 29-jarige Zandbergen vervult hiermee het gat dat is ontstaan nadat Siham Raijoul aankondigde over te stappen Hart van Nederland bij SBS. Zandbergen ging in 2018 aan de slag bij het NOS Jeugdjournaal. Ze begon haar carrière daar als bureauredacteur.

Sinds het najaar van 2019 verscheen Zandbergen als verslaggever ook voor de camera. "Als kind begreep ik de wereld beter door te kijken naar het NOS Jeugdjournaal. Dat ik nu aan kinderen mag vertellen wat er in de wereld speelt, vind ik een enorme eer", zegt ze over haar rol als nieuwslezeres.