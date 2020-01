Emma Wortelboer wil graag prinses Amalia interviewen. In gesprek met cabaretier Paul Groot in LINDA. zegt de presentatrice dat dit een droom van haar is.

Op de vraag van Groot wat ze graag wil doen en wat haar plan is, antwoordt ze: "Ik wil graag Amalia interviewen. Ik ben fan van het koningshuis." De 23-jarige Wortelboer verwacht niet dat de keuze op haar zal vallen als de prinses een interview zal geven, maar ze geeft de hoop niet op.

"Ik denk niet dat ze voor mij gaan. Aan de andere kant dacht iedereen dat ook bij het Songfestival, maar dat is me ook gelukt. Ik heb altijd geleerd dat je je dromen moet uitspreken. Dus: ik wil Amalia interviewen."

Wortelboer begon in 2019 een lobby om door AVROTROS geselecteerd te worden om namens Nederland de punten te geven tijdens het Eurovisie Songfestival. In De Wereld Draait Door was ze regelmatig te zien in een reeks filmpjes onder de noemer #EMMAdouzepoints waarin ze zichzelf presenteerde als de ideale kandidaat voor de puntentelling.

De presentatrice van BNNVARA wist tijdens de finale van het Songfestival de aandacht op zich te vestigen toen ze een opmerking maakte over de zangkwaliteiten van Madonna, die als gastartieste optrad. De video van Wortelboers reactie op de overwinning van Duncan Laurence ging vlak na het Songfestival viraal.