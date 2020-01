Edwin Rutten kende de zondag overleden Aart Staartjes ruim vijftig jaar. De vooral als Ome Willem bekende acteur herinnert zich Staartjes als iemand die zich altijd inzette voor de jeugdtelevisie, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Toen ik het nieuws van Aarts overlijden hoorde dacht ik: 'Nee toch'", aldus de 77-jarige Rutten. "Ik wist van zijn ongeluk, kort daarvoor. Maar ik dacht toen niet meteen dat hij het misschien niet zou redden. Voor je gevoel zijn sommige mensen onsterfelijk. Na het overlijden van Aart kreeg ik veel telefoontjes en interviewverzoeken. Pas 's avonds in bed drong het tot me door. Verdorie, Aart is dood, dacht ik toen."

"Aart en ik kennen elkaar ruim vijftig jaar. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens het inspreken van commercials. Zo hebben we samen een commercial gemaakt voor melk, in Londen. Rob van Rijn, de in 2015 overleden pantomimespeler, deed mee en een bokser uit Edam wiens naam me ontschoten is. Aart was de interviewer die mij, een in leer geklede motorrijder, vragen stelde."

"Samen hebben Aart en ik alle Barbapapa-tekenfilms ingesproken. We hebben zestien jaar samen De film van Ome Willem gemaakt. Aart belde me op en vroeg of ik iets had met kinderen. Ik heb er twee, antwoordde ik. Hij nam daar genoegen mee en vroeg me voor Ome Willem. Ook hebben we met veel plezier geluidseffecten opgenomen. Zaten we samen met onze handen in een bak water te roeren voor het geluid van golven."

'Aart was op zichzelf'

"In zijn werk trok Aart vaak zijn eigen plan. Veel acteurs waren lid van toneelgezelschappen maar hij wendde zich daarvan een beetje af. Wat dat betreft was hij op zichzelf, een einzelgänger. Maar voor de cast en de crew was Aart tijdens opnames een feest om mee om te gaan. Dan was hij juist heel sociaal."

Aart Staartjes speelde in 2017 een rol in de dramafilm Spaak

"Ik denk dat die barsheid, dat imago van brombeer dat om Aart hing, een soort beschermlaag was. Ikzelf heb daar zelf nooit iets van meegekregen. Wel wilde Aart van Ome Willem soms meer een mopperpot maken. Hij gaf me daar ook regieaanwijzingen over."

"Aan Aart zal ik altijd blijven denken als de vechtersbaas voor de jeugdtelevisie. Als de man die zei 'je moet jeugdprogramma's nooit kinderachtig maken'. Aan zijn stem tijdens onze telefoongesprekken. De inspiratie."

Mijn dierbaarste herinnering aan Aart? Die houd ik voor mezelf. We hebben in al die jaren zoveel meegemaakt. De stormen van het leven. Wat we beleefden in ons gezinsleven. Daarover zaten we samen vaak te mijmeren. Dat blijft me altijd bij."