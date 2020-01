Negen van de tien best bekeken televisieprogramma's zondag waren te zien op de NPO. Dat is mede dankzij het schaatsen, dat volgens Stichting KijkOnderzoek met drie registraties van de EK afstanden in de top tien staat.

Heel Holland Bakt was het best bekeken programma. Het bakprogramma van Omroep MAX trok 3.335.000 kijkers, iets minder dan de week ervoor.

Het NOS Journaal van 20.00 uur (2.560.000 kijkers) en het EK schaatsen (1.374.000) maken de top drie compleet. Ook de registraties van de 1.000 meter van de mannen en de vrouwen tijdens het EK schaatsen staan in de top tien, respectievelijk op plek vier en zes.

De herhaling van Sterren op het Doek, met daarin de zondag overleden Aart Staartjes, trok 1.109.000 kijkers. Hiermee was het programma goed voor een zevende plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.

Het enige programma van een commerciële zender in de top tien is het Half Acht Nieuws van RTL 4. De nieuwsuitzending eindigde met 949.000 kijkers op de negende plek.