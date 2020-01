Antoinette Hertsenberg viert deze maand dat haar programma Radar al 25 jaar bestaat en dat ze het zelf al net zo lang presenteert. In gesprek met NU.nl vertelt ze voorlopig nog niet aan stoppen te denken en andere klussen alleen aan te nemen als het niet ten koste gaat van haar werk voor het consumentenprogramma.

Radar werd in januari 1995 voor het eerst uitgezonden op de publieke omroep. De 55-jarige Hertsenberg was direct presentatrice en nam later ook de rol van eindredactrice en hoofdredactrice aan en heeft in die rollen al vele consumenten geholpen in hun strijd tegen bedrijven die hen op wat voor manier dan ook benadelen.

Hertsenberg is echter nog lang niet op het programma uitgekeken en niet in de laatste plaats omdat ze het belangrijk vindt om de consument het gevoel te geven dat ze er niet alleen voorstaan. "Het is absoluut leuk om te zien dat we er toe doen; dat we zaken een zetje kunnen geven en zo iets kunnen betekenen voor de mensen die ons inschakelen", licht ze toe.

'Ik heb nog te veel plezier om te stoppen'

Hoewel Hertsenberg beseft dat ze niet oneindig door kan gaan met Radar, heeft ze op korte termijn geen plannen om te stoppen. "Ik heb geen planning voor wanneer het welletjes is. Ik heb nog veel te veel plezier in het maken van het programma."

Voor nu neemt ze dan ook alleen andere presentatieklussen aan als deze haar werkzaamheden bij Radar niet in de weg staan. "Ik doe er veel dingen naast, maar als ik een voorstel krijg is mijn eerste voorwaarde dat het niet ten koste van Radar mag gaan."

Over een opvolger voor de presentatie hoeft de redactie zich dan ook nog niet druk te maken, maar als het zover is hoopt Hertsenberg dat iemand uit eigen stal het stokje van haar overneemt. Ze noemt Fons Hendriks, die zijn eigen programmaonderdeel maakt en content levert voor de sociale media van Radar. "Het zou geweldig zijn als iemand uit ons team het op eigen wijze en niet als een kloon van mij kan overnemen."

'Wij helpen consumenten een weg in het woud te vinden'

Het aanhoudende succes van Radar (naar de aflevering van 6 januari keken weer 1,4 miljoen mensen) is geen raadsel voor Hertsenberg. "Wij behandelen de problemen waar iedereen tegenaan zou kunnen lopen. Op de gemiddelde verjaardag gaat het over de zaken die wij bespreken. Of het nu gaat om je internetprovider of over de keuze om wel of geen zonnepanelen te nemen, het zijn vraagstukken waar consumenten hun hoofd over buigen en wij helpen hen een weg te vinden in dat woud."

Dat is voor de presentatrice dan ook het element waar ze het meeste voldoening uit haalt. "Het is heel erg bevredigend om dingen aan de kaak stellen. Natuurlijk lukt dat niet altijd op de manier die we voor ogen hadden, maar we zorgen wel altijd dat er iets gebeurt."

Als één van de grootste successen van het programma noemt ze de woekerpolisaffaire. "Dat woord kwam ook bij ons vandaan. Het is ons gelukt om aan te kaarten wat voor krengen met desastreuze gevolgen dat zijn. Dit ging niet over schimmige geldschieters van driehoog achter, maar kwam van alle grote banken", legt ze de grootte van de zaak uit. "Het was niet makkelijk om daar spannende televisie van te maken, maar we hebben doorgezet, omdat iemand het moest doen."

Op de vraag of Radar nog eens 25 jaar mee kan, antwoordt ze lachend: "Het programma zeker, maar niet meer met mij hoor. Dan ben ik tachtig en ben ik toch wel met andere dingen bezig denk ik. Met 25 jaar op dezelfde plek ben je eigenlijk al een soort dinosaurus in de televisiewereld."

Haar werkzaamheden bij Radar en het maken van het programma Dokters van morgen zorgen voor tevredenheid bij Hertsenberg. "Op dit moment doe ik alles wat mijn hartje begeert."

Op maandag 13 januari om 20.30 uur is een jubileumuitzending van Radar te zien op NPO1