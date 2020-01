Prins Harry zou zijn vrouw Meghan Markle aan een nieuwe opdracht hebben geholpen bij Disney. Dat is te zien in een video die The Sun zondag naar buiten heeft gebracht.

In de video, die dateert van juli 2019, is te zien dat de prins in gesprek is met Disney-baas Bob Iger. Hij geeft in het gesprek aan dat zijn vrouw naast actrice ook voice-over is, en ze geïnteresseerd is in een nieuwe opdracht. Iger lijkt direct enthousiast en reageert: "We zouden het geweldig vinden om te proberen. Dat is een goed idee."

Eerder deze week werd bekend dat Markle een voice-over heeft ingesproken voor Disney. Voor dit project gaat er een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders, die zich inzet voor het behoud van olifanten in het wild.

Prins Harry en Markle maakten woensdagavond bekend een stap terug te willen doen als 'senior leden' van het Britse koningshuis. "Na maanden van reflectie en discussies hebben we besloten een progressieve nieuwe rol te gaan vervullen in het koningshuis", schreven ze.

Ook zeiden ze financieel onafhankelijk van het koningshuis te willen worden en een deel van hun tijd in Noord-Amerika te gaan wonen.