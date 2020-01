De eerste aflevering van Wie is de Mol? is zaterdag uitgezonden. NU.nl vraagt acteur Thomas Cammaert, die in 2017 de mol was, naar zijn mening over de aflevering.

Let op: dit artikel bevat spoilers.



"Ik zit er weer helemaal in", zegt de 35-jarige Cammaert, die in 2017 de mol was. "De eerste aflevering is echt een goed begin. Wie is de Mol? is dit jaar in een te gek land (China, red.), de aflevering is rijk met mooie beelden en de groep is leuk: divers en allemaal uitgesproken persoonlijkheden."

Wat viel je op in de aflevering?

"Het programma bestaat nu twintig jaar en ik denk dat dit seizoen een ode wordt aan de voorgaande seizoenen. De kandidaten, Tina (de Bruin, red.) en Claes (Iversen, red.), die vastzaten in het busje met allerlei oude foto's van Wie is de Mol? bijvoorbeeld: ik denk dat we dat soort dingen erg vaak terug gaan zien tijdens de afleveringen. Het is een jubileumseizoen."

Welke kandidaat viel jou op?

"Buddy (Vedder, red.). Ik verdenk hem niet, totaal niet. Maar hij is een leuke kandidaat en het is leuk om te zien hoe hij het spel speelt. Hij liegt wel opvallend en ik denk dat hij moet oppassen dat de overige kandidaten dat gaan merken. En ook Anita (Witzier, red.) viel op. Zij is een erg lieve vrouw. Ik vind het jammer dat ze eruit is."

Wie speelt het spel goed?

"Leonie (ter Braak, red.). Ze is sneaky en mysterieus. Ik denk dat ze ver gaat komen. Ze is erg slim en durft te liegen. Dat is goed."

Wie is te eerlijk?

"Jaike (Belfor, red.). Ze is niet opvallend. Ze klaagt te veel en is te duidelijk. Zo ging ze bijvoorbeeld rennen bij de opdracht bij de muur, maar dat was onnodig."

Wie is de mol?

"Claes, de modeontwerper. Hij blijft op de achtergrond en is rustig. Ik heb de vibe bij hem dat hij het kan zijn. Ik heb in de voorgaande jaren altijd wel kandidaten verdacht die het altijd haalden tot de finale, dus ik doe vast iets goed. Vorig jaar twijfelde ik bijvoorbeeld tussen Sarah (Chronis, red.) en Merel (Westrik, red.). Ik verdacht uiteindelijk Sarah, terwijl Merel de mol bleek."

Je bent zelf de mol geweest. Denk je dat je daardoor sneller doorhebt of iemand een mol is?

"Na het seizoen waarin ik speelde, dacht ik dat ik in de komende seizoenen de mol snel zou kunnen ontmaskeren, maar dat bleek niet zo. Je weet het gewoon echt niet. Elk jaar is er weer een andere mol met een andere tactiek. Voordat de eerste aflevering van Wie is de Mol? was uitgezonden, dacht ik op basis van de voorstelfilmpjes dat Anita de mol zou zijn. Maar gedurende de uitzending zag ik: zij is gewoon een kandidaat. Ze is zo oprecht."

Wie wordt de winnaar?

"Leonie wint Wie is de Mol? dit seizoen. Zij gaat de persoon ontmaskeren van wie ik denk dat hij de mol is: Claes."