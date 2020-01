Oprah Winfrey heeft zich teruggetrokken als producent van een documentaire over vermeend seksueel misbruik door Russell Simmons. De programmamaakster vindt dat The Untitled Kirby Dick and Amy Ziering Documentary voorbarig in première gaat, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

"Ik heb besloten dat ik niet langer The Untitled Kirby Dick and Amy Ziering Documentary zal produceren", aldus Winfrey in een verklaring. "De documentaire zal niet op Apple TV+ te zien zijn."

"Ik geloof de vrouwen die Simmons van seksueel misbruik betichten onvoorwaardelijk", gaat Winfrey verder. "Hun verhalen verdienen het om gehoord te worden. Ik ben echter van mening dat er verder aan de film moet worden gewerkt om alles wat de slachtoffers moesten ondergaan goed te laten zien. Het is duidelijk geworden dat de filmmakers en ik wat dat aangaat verschillende visies hebben."

"Kirby Dick en Amy Ziering zijn getalenteerde filmmakers", verklaart de voormalig presentator van The Oprah Winfrey Show. "Ik heb groot respect voor hun missie. Maar gezien hun wens om de film op het Sundance Film Festival in première te laten gaan voordat die naar mijn mening voltooid is, is het het beste dat ik me terugtrek."

Muziekproducent Russell Simmons wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, waaronder verkrachting. De eerste beschuldigingen kwamen in 2017 naar buiten. The Untitled Kirby Dick and Amy Ziering Documentary richt zich op een leidinggevende in de muziekindustrie, die Simmons beschuldigd van seksueel wangedrag.

Het Sundance Film Festival duurt van 23 januari tot 2 februari.