Heb je geen idee wat te kijken op zondag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Over Water

20.50 - 21.45 uur op Eén

John Beckers probeert zich staande te houden tussen de harde havengasten. Beckers zit in dit tweede seizoen in de gevangenis, maar de chaos buiten gaat maar door. Na twee maanden komt hij vrij dankzij Benedicte De Pelsmaeker, maar daar zit een prijskaartje aan.

Documentaireserie: Andere Tijden Sport

22.10 - 22.55 uur op NPO1

Falko Zandstra was wereldkampioen allround in '93, Europees kampioen in '92 en '93 en nog driemaal Nederlands kampioen. En toen kwam Rintje Ritsma tevoorschijn. Einde carrière voor Zandstra, die ook privé met tegenslag te maken kreeg.

Praatprogramma: De Publieke Tribune

22.55 - 00.05 uur op NPO2

In Den Haag wordt veel gepraat óver mbo-studenten, maar weinig mét hen. Dat doet minister Ingrid van Engelshoven nu wel, met Coen Verbraak als gespreksleider. Docenten, mentoren en stagiaires delen praktijkervaringen. Het gesprek vindt plaats op het ROC Mondriaan, in Den Haag.

Bakprogramma: Taarten van Abel

9.40 - 10.05 uur op NPO3

Al zeventien seizoenen presenteert Siemon de Jong de mooiste taarten aan iemand die het verdient. Zondag is het de tienjarige Gwen die trots is op haar zus Dyon, een tienermoeder die hard werkt. De Jong en Gwen maken een fraaie taart met uilen erop en ondertussen praten ze openhartig.

Film: The Da Vinci Code

20.00 - 23.05 uur op Veronica

De conservator van het Louvre wordt in zijn eigen museum vermoord. Voor hij sterft, schrijft hij mysterieuze codes op de vloer. Voor de Franse politie is professor Robert Langdon (Tom Hanks) de belangrijkste verdachte, terwijl Langdon de moord juist wil oplossen.

