Heb je geen idee wat te kijken op zaterdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Hoogvliegers

21.45 - 22.35 uur op NPO1

Drie vrienden staan aan de start van hun carrière als F-16-piloot bij de Luchtmacht. De opleiding is zwaar, het privéleven gaat ondertussen ook gewoon door en dan komt de relatie tussen Nederland en Rusland op het spel te staan. Hebben Soy Kroon en zijn team enig idee wat hen te wachten staat?

Dramaserie: Cheat

20.25 - 21.25 uur op NPO3

Chaos op de universiteit van Cambridge, waar Leah Dale werkt als docent Sociologie. Als Rose, een van haar studenten, een verdacht briljant essay inlevert en Leah haar erop aanspreekt, begint een grote ruzie. Rose pikt het niet en toont zich van haar meest manipulatieve kant. Daarbij lopen de spanningen hoog op…

Consumentenprogramma: Kassa

19.05 - 20.00 uur op NPO1

Amber Kortzorg is de nieuwe presentatrice van Kassa. Ze vervangt Brecht van Hulten die het programma de afgelopen 9 seizoenen presenteerde.

Spel: Wie is de Mol?

20.30 - 21.45 uur op NPO1

Na tien maanden wachten is hier dan eindelijk het twintigste seizoen van Wie is de Mol? met nieuwe kandidaten. Zo zijn daar in de categorie presentatrices Anita Witzier en Miljuschka Witzenhausen, qua acteurs Jaike Belfor en Tina de Bruin, en in de buitencategorie voetballer Nathan Rutjes.

Film: There's Something About Mary

22.05 - 00.20 uur op SBS9

Ted zou met de aantrekkelijke Mary naar het schoolfeest gaan, maar de afspraak ging niet door omdat hij een gênant ongelukje kreeg. Dertien jaar later huurt hij een privédetective in om haar te vinden.

