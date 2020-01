Sjors Fröhlich krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award. De voormalige radiomaker kreeg het nieuws vrijdag te horen van zijn oud-collega Wilfred Genee in de uitzending van The Friday Move op BNR Nieuwsradio.

Tot eind vorig jaar was Fröhlich hoofdredacteur bij BNR Nieuwsradio. Daar stopte hij mee om burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden te worden. De voormalige radiomaker is verder bekend van de radioprogramma's Paperclip, The Magic Friends, Cappuccino en Stand.nl.

Volgens de jury van de Marconi Awards is Fröhlich "een duizendpoot die zichzelf steeds weer opnieuw uitvindt en alle facetten van het radiovak in de vingers heeft".

"Herkenbaar en dicht bij de luisteraar. Dat is het kenmerk van radiomaker en presentator Sjors Fröhlich. Een programmamaker die niet over de hoofden van de luisteraar radio maakt, maar het liefst mét de luisteraar", staat in het juryrapport te lezen.

"In al zijn veelzijdigheid, creativiteit en daadkracht en bovenal met een fijn stemgeluid heeft Sjors Fröhlich een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse radio en verdient hij de Oeuvre Award als geen ander", aldus de jury.

Eerdere winnaars van de prijs, die sinds 2004 wordt uitgereikt, zijn onder anderen Willem van Kooten, Adam Curry, Tineke de Nooij en Ruud de Wild.

Genomineerden aanstormend talent, beste zender en online

De jury maakte vrijdag verder bekend wie de genomineerden zijn in de categorieën aanstormend talent, beste zender en online. In de eerste categorie nemen Chris Bergström (Radio 538), Sagid Carter (NPO 3FM/VPRO) en Emmely de Wilt (NPO Radio 2/KRO-NCRV) het tegen elkaar op.

In de tweede categorie zijn NPO Radio 2, NPO Radio 4 en Qmusic genomineerd. In de categorie online zijn De Brand in het Landhuis (NPO Radio 1/NTR), Man, Man, Man De Podcast en het Top 2000 Online Café (NPO Radio 2) de genomineerden.

De Marconi Awards worden op 30 januari uitgereikt tijdens het RadioGala van het Jaar.