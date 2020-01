Samira Ahmed heeft haar rechtszaak tegen de Britse publieke omroep BBC gewonnen, meldt The Guardian vrijdag. De presentatrice klaagde de omroep aan voor 693.000 pond (805.000 euro), omdat ze naar eigen zeggen zes keer zo weinig verdiende als haar collega Jeremy Vine.

"Ahmeds takenpakket bij Newswatch is volgens de algemene wet van de gelijke rechten uit 2010 vergelijkbaar met dat van Jeremy Vine bij Points of View", luidt de uitspraak van de rechtbank vrijdag.

Ahmed en Vine presenteren beiden een actualiteitenprogramma - Ahmed is presentatrice van Newswatch en Vine presenteert Points of View - en hebben soortgelijke werkzaamheden. Toch verdient de presentatrice 440 pond (510 euro) per aflevering, terwijl de presentator 3.000 pond (3.482 euro) per aflevering betaald krijgt.

De BBC ligt al langer onder vuur wat betreft ongelijke salarissen. In januari 2018 nam Chinacorrespondent Carrie Gracie ontslag bij de omroep, nadat de overheid de BBC had gedwongen openheid van zaken te geven over de salarissen van hun medewerkers.

Ahmed is sinds de ophef rond de ongelijkheid in salaris de eerste BBC-presentatrice die de omroep aanklaagde.

'Twee programma's met verschillende salarisniveaus'

In een reactie op de uitspraak van de rechtbank laat de BBC weten dat ze "gelijkheid en gelijke salarissen hoog in het vaandel hebben staan". Maar volgens de Britse publieke omroep is er in dit specifieke geval sprake van "twee programma's met verschillende salarisniveaus".

"We zijn er altijd van overtuigd geweest dat het verschil in salaris van Samira en Jeremy Vine niets te maken heeft met hun gender. Presentatoren - zowel vrouwelijke als mannelijke- van Points of View hebben altijd meer betaald gekregen dan die van Newswatch", aldus de BBC.