Anita Witzier werkt aan een liveshow die vanaf april op zaterdagavond door de publieke omroep moet worden uitgezonden. In het radioprogramma Volgspot omschrijft ze De Schat van Nederland als een "spektakelprogramma met avontuurlijke opdrachten".

Witzier legt uit dat tien bekende Nederlanders samen met de Nederlandse bevolking op zoek gaan naar een schat in het programma. "Het moet live en heel groot", stelt de presentatrice. "Het is een afvalrace en uiteindelijk is er iemand die de schat van Nederland vindt."

Het programma moet vanaf april op de buis verschijnen. "De fundamenten en de muren staan en nu moet het ingevuld en fijngesneden worden", zegt Witzier over de vorderingen. De presentatrice zal zelf in de studio te zien zijn terwijl Willem Wever-presentator Edson da Graça op locatie presenteert.

De 58-jarige presentatrice is vanaf zaterdag 11 januari te zien als deelnemer in Wie is de Mol?.