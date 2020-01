Famke Louise, die eerder deze week in opspraak raakte wegens een foto die ze plaatste op Instagram van zichzelf op een bontmarkt in China, heeft met Videoland een documentaire gemaakt over de bontindustrie.

Voor de documentaire Bont Girl reisde de 21-jarige Famke Louise Meijer, zoals de zangeres voluit heet, met programmamaker Remco Garcia en dierenactivisten af naar China om het dierenleed in de bontindustrie aan de kaak te stellen.

Donderdagavond stond eigenlijk de lancering van de kledinglijn FL by Famke op de agenda. Bij de inmiddels verwijderde foto op Instagram schreef ze dat ze bont aan het uitkiezen was voor die lijn. De foto deed veel stof opwaaien op sociale media. Nu blijkt dus dat dit een strategische stap was om aandacht te vragen voor de documentaire.

Tijdens de presentatie van de documentaire leek Famke Louise te worden belaagd door een activiste die met een spuitbus haar bontjas bekladde. Deze jas werd beschikbaar gesteld door Bont Voor Dieren en de 'activiste' werd gespeeld door Moranni te Winkel van de stichting. De zangeres plaatste een video van het 'voorval' op Instagram.

'Ik wilde het met mijn eigen ogen zien'

Meijer werd in 2018 door dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren verkozen tot Dom Bontje door het op regelmatige basis dragen van bont in haar clips en op foto's. Deze titel zette haar aan het denken.

"Nadat ik werd uitgeroepen als Dom Bontje, wilde ik met mijn eigen ogen zien hoe het eraan toegaat in de bontindustrie. Ik had hier destijds totaal geen besef van. Met deze documentaire hoop ik dat andere mensen ook wakker worden en geen bont meer dragen."

Om de documentaire te kunnen maken was het noodzakelijk een kledinglijn als dekmantel te gebruiken, zegt de zangeres. Hiermee kregen zij en de makers toegang tot bontmarkten en -boerderijen in China.

Bont Girl is geproduceerd door Goya Productions en is in samenwerking met Bont voor Dieren tot stand gekomen. De documentaire is vanaf nu te zien op Videoland.