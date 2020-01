Het is nog niet duidelijk of Marco Borsato in mei aanwezig is bij de livefinale van The Voice Kids, laat een woordvoerder van RTL 4 weten aan NU.nl. De zanger maakte donderdag bekend dat hij voorlopig zijn werkzaamheden neerlegt vanwege een burn-out.

De 53-jarige Borsato is al sinds het eerste seizoen van The Voice Kids in 2012 betrokken bij het programma als coach.

Alles tot aan de finale van de talentenjacht is al opgenomen, aldus RTL. "Over de finale kunnen we op dit moment nog geen inschatting maken. Wij wensen Marco veel sterkte de komende tijd."

De zanger is in het tiende seizoen van The voice of Holland, dat momenteel bezig is, ook te zien als gastcoach van het onderdeel Knock-outs. Ook die opnamen zijn al geweest.

"Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb", liet Borsato donderdag weten in een persbericht. "De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan."