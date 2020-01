Heb je geen idee wat te kijken op donderdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25 - 20.55 uur op NPO3

Rundvlees met exotische namen. Picanha, Bavette, Flat iron steak... En wat te denken van de Tomahawk? Maar hoe kan het dat slagers dat smaakvolle vlees jaren over het hoofd hebben gezien? Of worden we genept?

Naar deze programma's kijken we het meeste uit in 2020.

Reportageserie: Over Mijn Lijk

21.25 - 22.25 uur op NPO1

Mirjam, Jeroen, Fabienne, Lotte en Alex lijden allemaal aan een ongeneeslijke vorm van kanker, maar ze zijn niet van plan rustig op de dood te gaan wachten. Fabienne is dan ook vastbesloten om haar studie te halen, ook al zeggen de dokters dat ze nog maar drie tot zes maanden te leven heeft.

Dit zijn de 10 beste series die nu op Netflix staan.

Reportageserie: Gefileerd

20.55 - 21.50 uur op NPO3

Waar komt al dat goedkope voedsel vandaan? Jennifer Hoffman vertrekt in Gefileerd met vijf foodexperts naar Thailand. Want welke prijs betalen we nou eigenlijk écht voor die kipnuggets?

Dit is er verder in januari op televisie te zien.

Reportageserie: De Puinhopen van Irak

23.15 - 23.40 uur op NPO2

Als kind van Palestijnse ouders groeit Sakir Khader op in twee werelden: haringstad Vlaardingen en de staat Palestina. Hij trekt met zijn vriend Mohamed Rasool een half jaar door Irak, het land dat zijn opa vroeger 'het paradijs van de Arabieren' noemde. Hoe staat het land, dat sinds 1980 bijna onafgebroken in oorlog was, er nu voor?

Film: Frankenweenie

20.30 - 22.10 uur op SBS9

Victor (Charlie Tahan) verliest zijn geliefde hond Sparky. Door middel van experimenten hoopt hij hem weer tot leven te wekken en met behulp van bliksem lukt dit ook nog. De gevolgen van deze daad blijken enorm.

Dit zijn de 10 beste films die nu op Netflix staan.