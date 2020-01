Ali B hoeft geen aanpassingen te doen aan zijn show Je Suis Ali en hij hoeft deze ook niet gedeeltelijk offline te halen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag bepaald. Een vrouw wier stem te horen is in de show was een procedure gestart tegen de rapper.

Ali B trad in het theaterseizoen 2016/2017 op met Je Suis Ali, waarin een fragment te horen is uit het televisieprogramma Opsporing Verzocht uit 2011. In die uitzending omschreef de vrouw die de procedure aanspande een dader van een gewapende overval als een man met een "Ali B-accent".

De vrouw stelt dat zij door herhaaldelijk gebruik van het fragment een publiek figuur is geworden. Ze zou tijdens een vakantie in Egypte zijn herkend op basis van haar stem. Volgens de rechtbank is dat niet aannemelijk en kan ze geen beroep doen op schending van het portretrecht, omdat het hier om haar stem gaat en niet om een afbeelding.

Ali B's keuze om het geluidsfragment te gebruiken valt onder de artistieke uitdrukkingsvorm en daarnaast heeft de vrouw zelf meegewerkt aan Opsporing Verzocht, waarmee ze toestemming heeft gegeven voor het openbaar maken van het fragment.