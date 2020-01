Terwijl zowel de serieuze pers als de tabloids in Engeland superlatieven te kort komen om hun ontsteltenis en vaak ook verbijstering uit te spreken over de beslissing van Harry en Meghan om afstand te nemen van het koninklijk huis, reageert de wereldpers vooral nuchter en begripvol. NU.nl maakt een rondje langs enkele grote kranten.

De New York Times betitelt het besluit van het koppel als een buitengewone actie en kopt: 'Prince Harry and Meghan to ‘Step Back’ From Royal Duties in Extraordinary Retreat'. In het artikel vraagt de schrijver van het stuk zich met name af op welke manier Harry en Meghan in hun levensonderhoud gaan voorzien op het moment dat ze daadwerkelijk geen toelage van het koningshuis meer accepteren.

Het Franse Le Monde heeft ook een prominent plekje voor het nieuws rond het Britse koninklijk paar ingeruimd. "Le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leur rôle au sein de la famille royale' (Harry en Meghan Markle zien af van hun rol in de koninklijke familie), zo stelt Le Monde nuchter vast. De krant gaat vooral in op het feit dat de kritiek en bemoeienis van de pers met betrekking tot hun relatie één van de redenen is voor het feit dat Harry en Meghan een stap terug doen.

Het Duitse Die Welt denkt met de kop 'Ein absolut unerhörter Vorgang' (een absoluut schandalige gebeurtenis) het gevoel van de meeste Britten te verwoorden. 'Harry is kwetsbaarder geworden - en met hem zijn vrouw', schrijft de krant verder.

De Engelse pers raakt ondertussen niet uitgepraat over de zaak die inmiddels is omgedoopt tot 'Megxit'. Een tabloid als The Sun spreekt zelfs dat het besluit van Harry en Meghan 'een burgeroorlog in gang zet', dat koningin Elisabeth 'hevig overstuur is' en dat bij prins Charles de stoom uit zijn oren komt van woede.