Ruben Nicolai heeft een nieuw contract getekend bij RTL. De zender maakt bekend dat de presentator er ook de komende vijf jaar te zien zal zijn.

Nicolai zegt in een eerste reactie "zich gelukkig te prijzen" dat hij in "roerige en zeer interessante tijden voor televisie" aan de slag blijft bij de commerciële omroep.

Programmadirecteur Peter van der Vorst noemt Nicolai een "allround presentator". "Hij was al een vaste waarde bij RTL Boulevard, Wie Ben Ik en Beste Kijkers, maar presenteerde afgelopen jaar met net zoveel gemak en humor de dagelijkse quiz Ik Weet Er Alles Van en The Masked Singer", aldus Van der Vorst. Ook wordt het nieuwe programma De Erfgenaam aangekondigd, waarin Nicolai op zoek gaat naar mensen die nog recht hebben op een erfenis.

Nicolai brak voor het grote publiek door bij De Lama's. Hij was van 2004 tot en met 2008 te zien in het improvisatieprogramma. Na verschillende programma's te hebben gepresenteerd voor AVRO en BNN, stapte hij in 2015 over naar RTL.