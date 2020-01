Jan Slagter is woensdag geëerd met de Media Oeuvre Award. De Omroep MAX-baas kreeg de prijs uit handen van Joop van den Ende.

Volgens het juryrapport is Slagter "de bekendste en belangrijkste omroepbaas van Nederland".

"In deze onrustige tijden voor het publieke bestel weet hij met Omroep MAX op het gebied van ledenaantallen, kijkers en luisteraars een groei te laten zien", stelt de jury, die bestaat uit redactieleden van mediavakplatform Spreekbuis.nl.

"Het tijdschrift MAX Magazine is niet alleen het enige nog in oplage stijgende omroepblad, maar zelfs het snelst groeiende tijdschrift van Nederland."

De prijs, die werd uitgereikt op het Omroep MAX-kantoor in Hilversum, was voor Slagter een verrassing. "Jan Slagter laat geen mediaoptreden onbenut om het belang van een pluriform bestel te benadrukken. Omroep MAX is daarmee in feite dé 'jong-snel-en-wildomroep' van de afgelopen jaren", zegt jurylid Richard Otto, uitgever van Spreekbuis.nl.

De Media Oeuvre Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een actieve mediaprofessional, die in zijn of haar carrière een grote invloed heeft op het Nederlandse medialandschap.

Slagter richtte in 2002 Omroep MAX op en in 2005 werd het eerste MAX-programma uitgezonden, Van Nul naar MAX. Slagter werd in 2015 uitgeroepen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.