Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana, het tweede presentatieduo van de nieuwe talkshow Op1, behouden de nipte voorsprong op concurrent Jinek. Op dinsdagavond keken er 940.000 mensen naar Op1, tegenover 904.000 voor Jinek.

Het aantal kijkers op maandag lag voor beide programma's hoger. De eerste aflevering van Op1 trok toen 1,09 miljoen kijkers, tegenover 999.000 voor de tweede aflevering van Jinek. Laatstgenoemde ging op vrijdag van start met 1,73 miljoen kijkers.

Op de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Five Days Inside, gepresenteerd door Natasja Froger, stemden 777.000 mensen af. De tweede aflevering van Married at First Sight werd bekeken door 843.000 mensen.

De top tien werd, zoals vaker het geval is, aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur. De Slimste Mens eindigde met ruim 1,4 miljoen kijkers op een derde plek, EenVandaag staat met ruim 1,2 miljoen kijkers op plaats vier.