De Amerikaanse televisiezender FOX heeft het dansprogramma The Masked Dancer besteld. Ellen DeGeneres gaat de variant op het zangprogramma The Masked Singer produceren, meldt Variety woensdag.

The Masked Dancer bouwt voort op een terugkerend dansitem in DeGeneres' talkshow. FOX deed de aankondiging tijdens een presentatie van nieuwe televisieprogramma's. Wanneer het programma te zien zal zijn, is onbekend.

In Nederland zendt RTL de Nederlandse versie van The Masked Singer uit. Het is nog niet bekend of er ook een Nederlandse versie van The Masked Dancer komt.

Operazangeres Tania Kross won in november 2019 het eerste Nederlandse seizoen van The Masked Singer. Jurylid Gerard Joling voorspelde dat het zangprogramma een tweede seizoen zou krijgen.