Tim Hofman heeft de afgelopen jaren interviews gedaan in andere programma's om zich klaar te stomen voor het later eventueel mogen presenteren van het televisieprogramma Over Mijn Lijk. De presentator stoomde zich via zijn YouTube-kanaal #BOOS en met het televisieprogramma Je zal het maar hebben klaar voor het programma over ongeneeslijk zieke jongeren, vertelt hij woensdag in het AD.

"Ik hoopte dat ik Over Mijn Lijk ooit eens zou presenteren", aldus Hofman. "Ik heb de afgelopen jaren veel interviews gedaan om mezelf klaar te stomen, met onder andere #BOOS (Hofmans YouTube-kanaal, red.) en Je zal het maar hebben. Als het nu komt, kan ik het, was op een zeker moment de gedachte."

Hofman won voorafgaand aan het presenteren van het achtste seizoen van het BNNVARA-programma advies in bij Patrick Lodiers, die het programma Over mijn lijk eerder presenteerde. "We hadden het vooral over hoe je hier als mens in moet staan, het mee naar huis nemen van emoties", vertelt de 31-jarige Hofman hierover. "En dat je er juist niet als interviewer, maar als mens ingaat."

In september 2018 werd bekend dat Hofman de presentatie van Over mijn lijk zou overnemen van Valerio Zeno. Naast Zeno en Lodiers presenteerde ook Yvon Jaspers een seizoen van het televisieprogramma.