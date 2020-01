Het OM geeft toe grote fouten te hebben gemaakt bij het afluisteren en volgen van een fotojournalist, werkzaam voor onder meer de NOS. Een officier van justitie van parket Rotterdam laat via een officiële verklaring weten excuses te hebben aangeboden aan de journalist.

De telefoon van fotograaf Joey Bremer werd in de zomer van 2015 gedurende drie weken afgeluisterd, omdat hij op dat moment verdachte was in een zaak rondom een reeks branden, meldt de NOS. De rechter-commissaris had toestemming gegeven voor deze maatregel, maar het onderzoek leverde niets op en werd gestaakt. Bremer is echter nooit op de hoogte gebracht van de inzet van dwangmiddelen tegen hem.

Naast het afluisteren van zijn telefoon, werd in 2016 ook een peilbaken onder zijn auto geplaatst, waardoor de politie de locatie van Bremer kon natrekken. In dit onderzoek gold Bremer niet als verdachte, maar de politie hoopte de dader van brandstichting op het spoor te komen door de fotograaf te volgen.

Het OM geeft nu toe dat het inzetten van beide middelen niet ging conform de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten. Na een wetswijziging op 1 oktober 2018, waarin de bronbescherming van journalisten wettelijk is vastgelegd, heeft het OM onderzocht of er in lopende of afgesloten zaken dwangmiddelen tegen journalisten zijn ingezet. Bremer werd in zijn zaak echter per abuis niet als journalist aangeduid.