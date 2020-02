Matthijs van Nieuwkerk stopt na vijftien jaar met De Wereld Draait Door. De presentator blijft bij BNNVARA, maar gaat iets nieuws doen. Een overzicht van de carrière van de presentator tot dusver.

Van Nieuwkerk wordt op 8 september 1960 geboren in Amsterdam. Na het VWO gaat hij Nederlands studeren aan de universiteit van Amsterdam. Zijn studie voltooit hij niet, maar via jeugdvriend Mark van den Heuvel belandt Van Nieuwkerk bij Het Parool. Van den Heuvel schakelt zijn vriend in om gezamenlijk grote sportinterviews te doen.

De artikelen vallen in positieve zin op en in 1984 krijgt Van Nieuwkerk een vaste plek op de kunstredactie van de Amsterdamse krant. Al snel krijgt hij de functie van chef toebedeeld en later klimt hij op tot (adjunct-)hoofdredacteur. Over de journalist wordt gezegd dat hij van Het Parool weer een eigentijdse en meer Amsterdamse krant weet te maken.

In 2000 verlaat hij na zestien jaar de krant, om aan de slag te gaan als hoofdredacteur van de regionale televisiezender AT5. Hij stopte hier al na een jaar mee. "Volgens mij heeft hij toen besloten alleen nog maar dingen te doen die hij zelf leuk vindt", zegt de toenmalige AT5-eindredacteur Anne Dirks aan de Volkskrant.

Conflict zorgt voor vroegtijdig eind NOVA

Tussen zijn werk voor AT5 door is Van Nieuwkerk ook te zien in het VARA-programma De Gids. De presentator verruimt zijn werkzaamheden voor de publieke omroep wanneer hij de functie gaat vervullen van netcoördinator van Nederland 3. Lang doet hij het werk niet: Van Nieuwkerk vindt dat er voor creativiteit weinig ruimte is en stopt na een paar maanden met zijn nieuwe baan.

Het duurt niet lang voordat hij weer op televisie te zien is: in aanloop naar de Kamerverkiezingen van 2003 presenteert hij samen met Felix Rottenberg Nederland Kiest en vervolgens ook de actualiteitenrubriek NOVA. De twee presentatoren moeten het programma nieuw leven inblazen, maar de redactie kan de veranderingen niet waarderen en het conflict zorgt ervoor dat de twee niet lang aanblijven.

Hetzelfde jaar keert Van Nieuwkerk terug op televisie met het sportprogramma Holland Sport, dat hij presenteert met Wilfried de Jong. Met succes, het programma wint in 2005 de Zilveren Nipkowschijf. In 2004 maakt de presentator met Hadassah de Boer TV3, wat wordt gezien als de voorloper van De Wereld Draait Door. Het dertig minuten durende liveprogramma over cultuur en media maakt in 2005 plaats voor DWDD.

'Soms heb ik niets met iemand'

De eerste uitzending van DWDD is op 10 oktober 2005. Het programma wordt tot 2010 opgenomen in Studio Plantage in Amsterdam, daarna verhuist het naar de Westergasfabriek. Aanvankelijk wisselt Van Nieuwkerk de presentatie af met Francisco van Jole, die zich eind 2005 terugtrekt.

Elke avond wordt de presentator vergezeld door een tafelheer of -dame. Onder anderen Halina Reijn, Prem Radhakishun, Marc-Marie Huijbregts, Sylvana Simons en Paul de Leeuw schuiven regelmatig aan. "Soms gebeurt het dat ik persoonlijk niets met iemand heb of dat ik diegene nooit erbuiten zie. Sommigen zijn goed, sommigen vallen een beetje tegen. Dan gaan we snel uit elkaar", zegt Van Nieuwkerk tegen Radio538.

Begin 2006 voegt Claudia de Breij zich bij het presentatieteam en is ze elke maandag te zien in de talkshow, omdat Van Nieuwkerk diezelfde avond ook het liveprogramma Holland Sport presenteert. De cabaretière vertrekt in 2008 bij het programma. Verschillende presentatoren zijn vervolgens op de maandag te zien, onder wie Menno Bentveld. Het aantal kijkers stijgt rond deze tijd tot boven de miljoen.

Televizier-Ring voor DWDD

In 2014 verhuist het programma van NPO3 naar NPO1 en wordt het uitzendtijdstip gewijzigd van 19.30 naar 19.00 uur. Bekende onderdelen uit DWDD zijn LuckyTV, het muziekoptreden en De TV Draait Door, waarin opvallende en grappige televisiefragmenten worden getoond.

De kijkcijfers blijven stabiel hoog en het programma valt meerdere malen in de prijzen. In 2007 wint het de Gouden Televizier-Ring en in 2011 de Zilveren Nipkowschijf.

In tegenstelling tot de programma's die Van Nieuwkerk eerder maakte, worden zijn nieuwe programma's grote successen. Zoals de muziekquiz Popquiz à Go-Go, het Top 2000-programma Top 2000 à Go-Go en de DWDD-spin-offs De Zomer Draait Door en DWDD University.

Maar ondanks de grote successen is DWDD niet gevrijwaard van ophef. Vooral de salariëring van Van Nieuwkerk en de gasten is onderwerp van gesprek. Zo ontstaat er kritiek als bekend wordt dat enkele tafelgasten betaald krijgen voor hun optredens.

'Ben nooit verlegen geweest over mijn salaris'

De meeste ophef is er rond het salaris van Van Nieuwkerk zelf. De presentator is een van de acht presentatoren die meer betaald krijgen dan de Balkenendenorm (destijds 189.272 euro). Van Nieuwkerk kreeg in 2014 een jaarsalaris van 570.000 euro, blijkt uit salarisgegevens van de NPO.



Volgens Van Nieuwkerk steeg zijn salaris omdat ook RTL interesse in hem toonde. In 2011 kreeg hij het aanbod om voor 1 miljoen euro een contract te tekenen. Destijds programmadirecteur Erland Galjaard wilde Van Nieuwkerk "zo graag hebben" voor de avonduren tussen 22.30 en 23.30 uur. "Maar hij durfde het uiteindelijk niet aan", zegt Galjaard.

Het hoge salaris leidt ook tot onbegrip in de Tweede Kamer: het kabinet wil dat er geen uitzonderingen mogen worden gemaakt. Wegens bezuinigingen van de publieke omroep wordt besloten dat presentatoren als Van Nieuwkerk na de zomer van 2019 niet meer dan 194.000 euro mogen verdienen, wanneer hun contract wordt verlengd.

2020 is het jaar waarin de presentator een nieuw contract zou moeten krijgen. In 2019 zegt Van Nieuwkerk in gesprek met LINDA. al voorzichtig dat hij redenen ziet om te stoppen met DWDD. Mocht de presentator overstappen naar een commerciële omroep, dan zou geld hierbij "zeker wel een rol spelen", aldus Van Nieuwkerk in het programma Sterren op het Doek.

Van Nieuwkerk zegt over zijn salaris "nooit verlegen te zijn geweest". "Ik verdien meer dan anderen. In elke bedrijfstak waar iemand harder werkt of meer succes heeft, verdien je beter. Dat is de normaalste zaak van de wereld."

De presentator tekent in 2020 bij, maar besluit te stoppen met De Wereld Draait Door. Voor BNNVARA gaat hij een zaterdagavondprogramma presenteren vanaf januari 2021.