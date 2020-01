De NPO had in overleg met Ster besloten het reclameblok voor de eerste aflevering van de talkshow Op1 over te slaan, maar dit was een eenmalige actie. Dit zegt Ster-directeur Frank Volmer tegen het AD.

Door het weglaten van het reclameblok van Ster, het bedrijf dat de reclame op de publieke omroep verzorgt, begon Op1 enkele minuten eerder dan Jinek, de talkshow van Eva Jinek op RTL 4. Op maandagavond stemden er bijna 1,1 miljoen mensen af op Op1, terwijl Jinek net onder een miljoen kijkers uitkwam.

Volmer benadrukt dat de beslissing niet voor verlies van inkomsten heeft gezorgd. Hij legt uit dat er maximaal twaalf minuten aan reclame-uitingen per uur mogen worden uitgezonden en dat geschrapte reclames op een ander moment kunnen worden uitgezonden.

Wel beseft hij dat het reclameblok voor een nieuwe talkshow gewild is onder adverteerders. "Daarom zetten we er vanavond wel een blok voor." Onlangs maakte RTL bekend de talkshow Jinek voorlopig uit te zenden zonder reclame-onderbrekingen. Enkel voor het begin van de show wordt reclame uitgezonden.

Jinek, die in september 2019 haar overstap van de publieke omroep naar RTL aankondigde, begon vrijdagavond tijdens de eerste uitzending met ruim 1,7 miljoen kijkers. Het praatprogramma volgde toen de uitzending van talentenjacht The Voice op.

Op dinsdagavond gaat bij Op1 het tweede duo aan de slag. Nadat Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven op maandag het spits afbeten, is het nu de beurt aan Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink.

Jinek is iedere werkdag om 22.15 uur op RTL 4 te zien. Op1 wordt elke werkdag om 22.20 uur op NPO1 uitgezonden.