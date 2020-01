Keith Bakker, die begin oktober werd vastgezet op verdenking van seksueel misbruik, blijft nog langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald tijdens een pro-formazitting.

Bakkers advocaat Patrick van der Meij vroeg de rechtbank om de voorlopige hechtenis te beëindigen, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

De 59-jarige Bakker was zelf niet aanwezig. Volgens zijn advocaat verwachtte hij dat er inhoudelijk "niet zo veel zou gebeuren".

Bakker wordt door zijn ex-vriendin, die volgens hem achttien was toen ze eind 2017 een relatie kregen, beschuldigd van seksueel misbruik. Zij zegt dat ze seks met hem had terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. De twee kenden elkaar al enige tijd voor ze een relatie kregen.

Volgens Bakker was de vrouw achttien toen ze voor het eerst seks hadden, maar volgens het Openbaar Ministerie was ze zestien of zeventien.

Van der Meij benadrukte dat de twee echt een liefdesrelatie hadden, met wederzijds goedvinden. De verklaringen van de vrouw over die relatie zijn volgens de advocaat tegenstrijdig. Het OM betoogde juist dat de verklaringen van Bakker niet consistent zijn.

'Overtreding van beroepsverbod'

Volgens het OM heeft Bakker ook opgetreden als hulpverlener van de vrouw, die kampte met een eetstoornis. Ook dat wordt hem aangerekend door het OM.

Bakker had immers een beroepsverbod, dat hem in 2012 werd opgelegd nadat hij was veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar wegens seksueel misbruik van enkele ex-cliënten.

Bakker runde jarenlang een afkickkliniek en was daarnaast te zien in verschillende programma's, waaronder Van etter tot engel en Family Matters, waarin hij jongeren met problemen hielp.

De volgende zitting vindt plaats op 20 maart. Het is nog niet duidelijk of de zaak dan ook inhoudelijk wordt behandeld.