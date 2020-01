Winston Gerschtanowitz gaat voor SBS6 de dagelijkse quiz 50/50 presenteren. In het programma nemen twee kandidaten het in vijftig vragen tegen elkaar op.

De kandidaten hebben per vraag 50 procent kans op het juiste antwoord en verdienen 50 euro in hun persoonlijke pot per goed antwoord. De vragen gaan over allerhande onderwerpen zoals kunst, muziek en taal.

Het is voor Gerschtanowitz niet zijn eerste spelshow voor SBS: eerder maakte hij al de quiz The Wall. Voor de zender maakte hij ook al Circus Gerschtanowitz samen met zijn vrouw Renate. Samen met Patty Brard is hij momenteel te zien als presentator van Dancing on Ice.

50/50 is vanaf 20 januari dagelijks om 18.30 uur te zien bij SBS6.