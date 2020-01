De nieuwe dagelijkse talkshow Op1 is maandag sterk gestart met ruim een miljoen kijkers. Dinsdag is het aan een ander duo om hun debuut te maken. De recensenten zijn er nog niet helemaal uit of het nu een geslaagd experiment is.

Het Parool - 'Voelt toch een beetje als een openbare sollicitatieprocedure'

"Bij Op1 is alles nieuw: het decor, de redactie en de vijf presentatieduo's. Die komen deze week allemaal voor het eerst voorbij en dat voelt toch een beetje als een openbare sollicitatieprocedure. Want natuurlijk worden ze met elkaar vergeleken. Welk duo is het beste, en is dat dan goed genoeg om met queen Jinek te concurreren? Dijkstra en Veenhoven zijn in elk geval door naar de volgende ronde. Het was nog geen geoliede machine, maar Veenhoven mag zeker tevreden zijn over haar tv-debuut. Dijkstra leek zich pas thuis te voelen toen hij met schaatser Michel Mulder sprak en leefde op toen hij de namen van Marco van Basten en Louis van Gaal kon laten vallen."

NRC - 'Caroline leek iets fascinerend op het plafond ontdekt te hebben'

"Bij het debuterende presentatieduo Erik Dijkstra (1977) en Willemijn Veenhoven (1974) zaten de zenuwen er begrijpelijkerwijs goed in, waarbij het niet hielp dat Bijleveld geen graagprater is. Er vielen hier en daar wat versprekingen en gast Caroline Tensen leek op zeker moment iets fascinerends op het plafond ontdekt te hebben. Veenhoven tekende voor de blunder van de avond door de jongensachtige politiek analist Joost Vullings per abuis aan te spreken met de voornaam van de andere aanwezige jongensachtige politiek analist Xander van der Wulp. Tja, waarom nodig je die jongens dan ook alle twee uit? Maar Veenhovens optreden toonde vooral dat je heel goed fouten kunt maken en het toch zeer goed kunt doen. Na ruim tien jaar Radio 1 hoeft ze journalistiek voor niemand bang te zijn, maar ze toonde ook scherpte in de tussendialoogjes."

AD - 'Als ze alleen hadden gezeten, was het soepeler verlopen'

"Als Dijkstra of Veenhoven alleen had gezeten, was het waarschijnlijk een stuk soepeler verlopen. Ook was het glashelder geweest wie de baas was aan tafel. Nu waren de presentatoren vaak te twijfelachtig in hun interrupties, die CDA-minister Ank Bijleveld dus ook stoïcijns negeerde om gewoon haar ellenlange antwoord af te maken. Het ging al beter bij de 'makkelijkere' gesprekken met Xander van der Wulp en Joost Vullings, schaatser Michel Mulder en Five Days Inside-presentatrices Natasja Froger en Caroline Tensen van RTL 4. Dijkstra slaagde er halverwege zelfs in een grap met zelfspot te maken."

