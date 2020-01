De Kijkwijzer heeft haar classificaties uitgebreid met de leeftijden veertien en achttien jaar. Ook zal de wijzer meer achtergrondinformatie bieden over de verschillende classificaties.

De leeftijden veertien en achttien jaar worden met directe ingang toegevoegd aan de reeds bestaande classificaties zes, negen, twaalf en zestien jaar. De classificatie veertien jaar wordt toegekend aan producties die te heftig zijn voor kinderen tot twaalf jaar, maar die niet dermate schokkend zijn dat de classificatie zestien jaar nodig is.

De classificatie achttien jaar is voor producties waarin extreem geweld of harde porno voorkomt. Eerder werd voor films en series waarin dit soort scènes voorkwamen geadviseerd deze niet te kijken onder de zestien jaar. De bestaande wetgeving die gekoppeld is aan de leeftijd zestien jaar (Artikel 240a Wetboek van Strafrecht) blijft ongewijzigd.

Gedurende 2020 zal ook de bestaande voorlichting van de Kijkwijzer worden verdiept, "zodat ouders en kinderen op een toegankelijke wijze meer achtergrondinformatie over de classificatie en de aard van afzonderlijke audiovisuele producties kunnen krijgen".

In januari zal deze informatie beschikbaar worden voor bioscoopfilms, in de loop van het jaar wordt dat uitgebreid naar andere media.

De vernieuwingen zijn het gevolg van een onderzoek dat het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, heeft gedaan naar mediagebruik en -aanbod.