De Machiavelliprijs 2019 is toegekend aan het journalistiek collectief Bellingcat, maakt Stichting Machiavelli dinsdag bekend.

Bellingcat is een burgerjournalistiek onderzoeksplatform dat is opgericht door de Britse blogger Eliot Higgins. Voor onderzoek op het platform wordt onder andere gebruikgemaakt van onlinebronnen, zoals sociale media. Bellingcat onderzoekt internationale conflicten en werd bekend door berichtgeving over de Syrische burgeroorlog, de oorlog in Oost-Oekraïne en de vliegramp met de MH17.

De jury prijst Bellingcat voor zijn vernieuwende wijze van onderzoeksjournalistiek. "Bellingcat heeft diepgravende onderzoeksjournalistiek een stevige kwaliteitsimpuls gegeven in een tijdperk waarin we steeds meer nepnieuws zien. Deze innovatie is een schoolvoorbeeld voor zowel traditionele media als voor journalisten in opleiding", aldus het juryrapport.

De Machiavelliprijs wordt elk jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. Vorig jaar ging de prijs naar 'de bedreigde burgemeester'. Daarmee was de prijs "een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is", aldus de jury.

De prijs wordt op 12 februari voor de 31e keer uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Higgins zal de prijs zelf in ontvangst komen nemen.