1,09 miljoen mensen hebben maandagavond naar de eerste aflevering van het nieuwe NPO-programma Op1 gekeken. De uitzending heeft daarmee meer kijkers weten te trekken dan concurrent Jinek op RTL 4 waar 999.000 mensen naar keken.

Voor Eva Jinek was het haar tweede keer bij de commerciële zender: zij startte vrijdag met een persoonlijk record, toen er 1,73 miljoen mensen keken.

Op1 wisselt iedere werkdag van presentatieduo. Maandag mochten Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra starten, dinsdagavond is de beurt aan Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink. Ook onder anderen Sophie Hilbrand, Charles Groenenhuijsen en Sander Schimmelpenninck zullen in verschillende duo's hun debuut maken deze week.

De eerste aflevering van Married At First Sight met Carlo Boszhard als presentator werd door 844.000 mensen bekeken, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Naar Gordons nieuwe programma 100 Jaar Jong keken 592.000 mensen, naar de nieuwe realityserie over Ik Vertrek-koppel De Scheetjes keken 426.000 mensen.