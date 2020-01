Luc van Os stapt op als CEO van het mediabedrijf Hearst Nederland, dat onder meer titels als Vogue, Elle, Quote en Cosmopolitan uitgeeft. Dat besluit maakt hij maandag bekend.

Van Os (53) was in totaal 24 jaar lang werkzaam bij Hearst Nederland en zijn voorgangers Hachette Filippacchi Media en Quote Media. De laatste twaalf jaar werkte hij als CEO.

Onder leiding van Van Os werd Hearst Nederland de grootste tijdschriftenuitgever van Nederland. In 2017 wist hij een groot aantal titels van Gruner + Jahr Media aan te kopen, waaronder Quest, JAN, Glamour en de Nederlandse Vogue en National Geographic.

Hearst Nederland is onderdeel van Hearst Magazines, de grootste tijdschriftenuitgever van de VS. Het bedrijf heeft dochterondernemingen in China, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk.

Van Os vertrekt op eigen initiatief. Hij krijgt geen opvolger, want door een herstructurering binnen Hearst Magazines vallen landelijke organisaties vanaf nu onder één Europese president, de Brit James Wildman. "Het is een goed moment om er nu uit te stappen", aldus Van Os.