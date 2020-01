Het twintigste seizoen van Wie is de Mol? gaat zaterdag van start. Oud-winnaar Rik van de Westelaken mag voor de tweede keer het programma presenteren en doet dat anders dan de eerste keer: hij weet dit keer wél wie de Mol is.

"De vorige keer wist ik een maand van tevoren dat ik de nieuwe presentator zou worden. Ik had al zoveel aan m'n hoofd: mijn nieuwe rol in het programma ontdekken, of ik de teksten wel zou onthouden en of ik de opdrachten wel goed uitlegde. Dat geheim wilde ik er niet ook nog bij. Maar het is makkelijker het wel te weten als presentator, weet ik nu. Je begrijpt de reacties beter en kan meedenken tijdens de opnames", aldus de presentator in gesprek met NU.nl.

Van de Westelaken nam voor het negentiende seizoen het presentatiestokje van Art Rooijakkers over en voelt zich bij de jubileumeditie nog meer op z'n gemak. "Het helpt dat ik mijn collega's beter ken, het is nu een gespreid bedje waar ik in kom. Vorig jaar was het nog heel erg aftasten en wennen, nu ben ik er vanaf het begin bij geweest en heb ik mee kunnen denken. Daarbij is het handig dat ik zelf heb meegedaan: ik kan me als geen ander inleven in de kandidaten en weet dus heel goed wat ze wel en niet overhebben voor extra geld, een joker of een vrijstelling."

Ieder jaar zit een nieuw seizoen vol twists om het voor de kijker en de deelnemers spannend te houden. Zo werd vorig jaar een joker in het spel geïntroduceerd waarin een vrijstelling verborgen zat. "De makers wilden daar eerst geld in stoppen, maar ik wist dat geen deelnemer daarvoor zou gaan. Je wil als deelnemer toch liever een joker dan de pot spekken. Je offert je joker echt alleen op als er iets beters voor in de plaats komt."

Lekken van spoilers

De fanschare van Wie is de Mol? is trouw en maanden van tevoren wordt op sociale media al druk gespeculeerd over wie dit jaar de boel belazert. Daarbij worden ook socialemediaprofielen van de deelnemers onder de loep genomen en wordt gezocht naar mogelijke locaties. Daardoor worden af en toe beelden met mogelijke spoilers gelekt.

"De komst van sociale media heeft het leven van de makers van Wie is de Mol? niet makkelijker gemaakt. Dit jaar namen wij op in Henan, een provincie midden in het land (China, red.) waar weinig toeristen komen. Daardoor werden wij zelf een toeristische attractie: de bewoners wilden met crewleden op de foto en filmden ons tijdens de opnames. Dat is leuk, maar ik voel me dan ook een beetje ongemakkelijk. Want iedere video en foto is een risico voor de makers", aldus de presentator.

Van de Westelaken drukt daarom fans die de makers tijdens de opnames tegenkomen op het hart de informatie niet te delen. "Je verpest het voor jezelf en de andere kijkers met spoilers. Dat is zonde. We zijn heel blij met het succes en hoe enthousiast iedereen altijd is, maar dit is echt een keerzijde."

Een klein extraatje

Voor de trouwe fans van Wie is de Mol? is de jubileumeditie een hele bijzondere: in de nieuwe reeks zitten een paar verwijzingen naar vroegere seizoenen en oud-spelers. "In de serie zitten kleine verwijzingen in de spellen of de omgeving. Je kunt het zien als een tweede laag voor de fans: alleen als je echt goed oplet en echt al heel lang kijkt, snap je het."

Dat kleine beetje extra uit zich onder andere in het geld waarmee de pot gevuld wordt: de biljetten zijn door fans ontworpen. "Zo heb je biljetten met vlaggen van alle landen waar we ooit geweest zijn en met afbeeldingen van oudere seizoenen. Gewoon, als kleine verrassing."

Kritiek van Amnesty International

Het nieuwe seizoen van het televisieprogramma werd opgenomen in China, wat de programmamakers op kritiek van Amnesty International kwam te staan. De mensenrechtenorganisatie vindt dat Wie is de Mol? ook enige aandacht moet besteden aan de slechte omstandigheden waaronder veel Chinezen leven.

Van de Westelaken begrijpt de kritiek. "Het is heel begrijpelijk dat ze een punt maken in dit geval en ik hoop zeker dat mensen naar aanleiding van ons programma het gaan hebben over de situatie in China, maar ik vind Wie is de Mol? niet het platform om de discussie of het gesprek te voeren. Het is geen politiek programma."